قيادات الأزهر تتفقد امتحانات الثانوية بمعاهد الإسكندرية

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم العلمي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

قطاع المعاهد الأزهرية

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصا على سلامة الطلاب.

أسئلة البوكليت

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب عن الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر وأنه في متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم فضيلته بالبُعد عن الغش وأنه لا يصنع نجاحا حقيقيا، وضرره للطالب وللمجتمع.

من جانبه أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجها النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددا أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.