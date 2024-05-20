طلاب الأزهر يؤدون امتحاني العلوم وأصول الدين بعد قليل

يؤدي طلاب المعاهد الأزهرية قبل قليل، امتحان مقرري العلوم والمهارات المهنية للشهادة الابتدائية لمدة ساعة ونصف على مستوى الجمهورية، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مقرري أصول الدين «ورقة ثانية - التوحيد والسيرة» والعلوم لمدة ساعتين.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنّ القطاع مستعد بالتجهيزات في اللجان الامتحانية لتوفير سبل الراحة للطلاب، لافتا إلى أنّ توجيهات القطاع بأن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع توفير أكبر قدر من الهدوء في محيط اللجان من أجل الطلاب.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ويستمر قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات، في عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي حتى الأربعاء المقبل.

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وبدأت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من الأربعاء 15-5-2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024 بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.