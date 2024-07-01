تفاصيل مسابقة «القراءة الحرة» لطلاب جامعة الأزهر.. جوائز تصل إلى 25 ألف جنيه

تنظم جامعة الأزهر مسابقة «القراءة الحرة» ضمن اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها وطالباتها.

تحفيز الطلاب على القراءة وتنمية الوعي والمعرفة

وأوضح سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أنَّ المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم وتدارُس الكتب التراثية، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بث سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

وأضاف محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنَّ المسابقة تَختبر قدرة الطلاب والطالبات على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم لـ محمد عبدالله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا لـ محمود شاكر لافتًا إلى أنَّ اختبارات المسابقة ستجرى تحريريًّا يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس 2024 بقاعة الفلك بكلية العلوم بنين.

جوائز مالية للمراكز العشر الأولى و10 أخرى تشجيعية

وأضاف «الشربيني» أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى، بدءًا من 25 ألف جنيه للمركز الأول حتى 3 آلاف جنية للمركز العاشر، إضافة إلى 10 جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها 2000 جنيه، داعيًا الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى سرعة التقديم في كلياتهم.

يُذكر أنَّ المسابقة تأتي برعاية سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومحمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة محمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتُقام ضمن المبادرة الرئاسية «أنت أقوي من المخدرات».