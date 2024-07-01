1.4 مليون جنيه إيرادات اللعب مع العيال خلال 24 ساعة

نجاح كبير حققه الفنان محمد إمام بفيلمه الجديد اللعب مع العيال، والذي ينافس بدور العرض، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، واحتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة بدور العرض

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي إنَّ فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام يواصل تواجده في المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض.

وأضاف الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ فيلم اللعب مع العيال حقق إيرادات بلغت مليون و39 ألف جنيه، خلال 24 ساعة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد إمام وباسم سمرة ودينا ويزو ومصطفى غريب وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

منافسة فيلم اللعب مع العيال

وينافس الفيلم عددًا من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز، وعصابة الماكس لـ أحمد فهمي، وأهل الكهف لـ خالد النبوي.