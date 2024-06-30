آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 30-6-2024

كشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 30-6-2024، في مصر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يلقى رواجًا كبيرًا في العديد من المحافظات.

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، استقرار أسعار الذهب ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3155 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 3606 جنيهات، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرًا لجودته المرتفعة كما يدخل في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في بداية التعاملات 3155 جنيها.

استقرار سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر بـ2704 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المدن والقاهرة.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2103 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و240 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب العالمي اليوم 2327 دولارا للأوقية.