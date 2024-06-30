آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 30-6-2024 في الصاغة

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30-6-2024، خلال بداية التداولات الصباحية بالتزامن مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3606 جنيهات، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرًا في مصر الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية 3155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 2704 جنيهات في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بنحو 2103 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 25 ألفًا و240 جنيهًا لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنَّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

وعن أسعار الذهب العالمية، فقد ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارًا.