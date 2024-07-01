«الري»: تنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة لإحداث تأثير إيجابي ومستدام

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.

ولفت الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إلى وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالإضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية.

الاستفادة من نبات ورد النيل

وأوضح أنه خلال العام المالي 2023/2024 قدم مركز التدريب الإقليمي برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية)، التي استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والاستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ برامج تدريبية بمشاركة 255 متدربة

وجرى عقد 187 برنامجا تدريبيا شارك فيها 4430 متدربا، وتحت مظلة «المشروع المصري الإيطالي - المعرفة المائية»، تم عقد 29 برنامجا تدريبيا بمشاركة 731 متدربا، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ 2 برنامج تدريبي بمشاركة 255 متدربا، وعلى الصعيد الإقليمي، قام المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي بتقديم عدد 8 برامج تدريبية بمشاركة 1416 متدربا.