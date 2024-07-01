نهال عنبر تعلن وفاة عمها: وداعا حبيبي الأعظم

أعلنت الفنانة نهال عنبر وفاة عمها قبل قليل، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفاة عم نهال عنبر

ونشرت نهال عنبر صورة لعمها، وعلقت عليها قائلة: «وداعًا عمي وحبيبي الأعظم، المحترم الأب الثاني زكريا عنبر، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، أرجو الدعاء له».

وفي سياق آخر، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزال الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية الفن وارتدائها الحجاب، بعد انتشار صورة لها خلال لقائها بشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وهو ما نفته عنبر آنذاك.