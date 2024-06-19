إعلان واعتذار عبر «إنستجرام» نهال عنبر.. ما حقيقة وفاة محيي إسماعيل؟

أعلن الحساب الرسمي للفنانة نهال عنبر على «إنستجرام»، وفاة الفنان محيي إسماعيل، منذ قليل، قبل أن تتراجع وتنفي الخبر وتؤكد أنه نُشر عن طريق الخطأ، ما أثار لغطا بين الجمهور ومحبي الفنان.

حقيقة وفاة الفنان محيي إسماعيل

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان محيي إسماعيل، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

من جابنها، اعتذرت الفنانة نهال عنبر من خلال منشور جديد، عن نشر الخبر، مؤكدة أن من قام بنشره إدارة السوشيال ميديا وأنه خطأ غير مقصود.

وجاء نص المنشور كالتالي: «بصفتي مدير فريق السوشيال ميديا لمنصات السوشيال ميديا، أعتذر للفنان الكبير محيي إسماعيل، عن الخبر الخطأ غير المقصود بالتاكيد، والفنانة نهال عنبر لم تعلم أبدا بنزول الخبر لانشغالها بالمسرح في الإسكندرية، والخطأ من احد فريق العمل».

آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل

وكان آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل مشاركته فى فيلم «الكنز 2» عام 2019، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق ونهى عابدين، إخراج وتأليف شريف عرفة.