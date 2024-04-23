نهال عنبر ترد على أنباء اعتزالها الفن بعد صورتها بالحجاب: لا ألتفت للشائعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزال الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية الفن وارتدائها الحجاب، وذلك بعد انتشار صورة لها خلال لقائها بشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب.

نهال عنبر: صورتي مع شيخ الأزهر قديمة

وقالت نهال عنبر في تصريح لـ«الوطن»، إن الصورة قديمة منذ نحو عام، وكان اللقاء مع شيخ الأزهر وقتها لتقديم عمل خيري برفقة عدد من الأصدقاء بعيدا عن النقابة.

وعن اعتزالها الفن قالت: «لا أفكر في تلك الأمور خاصة اعتزال الفن، ولا ألتفت لتلك النوعية من الشائعات، التي تظهر بين الحين والآخر».

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل بدون سابق إنذار الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجسدت من خلاله دور والدة الفنانة آسر ياسين .