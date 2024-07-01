أسعار السمك الیوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق.. «البلطي الأسواني» بـ70 جنيها

سجلت أسعار السمك في الأسواق استقرارًا ملحوظا اليوم الاثنين 1-7-2024، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السمك والجمبري في الأسواق المحلية، وهي:

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 100 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك موسى 190 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور 130 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 70 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الفيليه 152 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 136 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط 316 جنيها.

سعر الجمبري اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) 400 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) 492 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) 276 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) 110 جنيهات.