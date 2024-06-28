أسعار السمك اليوم الجمعة 28-6-2024 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 28-6-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، ويختلف سعر السمك قليلاً من منطقة سكنية لأخرى، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار السمك يومياً للتعرف على مستجداته التي تتغير يومياً.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

جمبري وسط: الكيلو بـ268 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ179 جنيهًا

جمبري جامبو: الكيلو بـ449 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ236 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ242 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ134 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ158 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ133 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ311 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ118 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ87 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ65 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ98 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ117 جنيهًا.