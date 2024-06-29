أسعار السمك اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق

استقرت أسعار السمك في مختلف الأسواق المحلية اليوم السبت، وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري في الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد: 100.25 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك موسى: 253.57 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور: 143.75 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الوقار: 246.07 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص: 224.29 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد: 78.33 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني: 84.29 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الفيليه: 152.69 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا: 136.67 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط: 316.56 جنيه.

استقرار سعر الجمبري اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز): 332.14 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو): 492.5 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط): 276.19 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير): 175.24 جنيه.