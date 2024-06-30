أسعار السمك الیوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك، اليوم، في الأسواق استقرارًا سعريًا في مختلف الأسواق المحلية اليوم الأحد 30-6-2024، حيث تختلف الأسعار وفقا لكل منطقة سكنية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السمك والجمبري في الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد: 1005 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو السمك موسى: 253 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور: 143 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الوقار: 246 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص: 224 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد: 78 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني: 84 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الفيليه: 152 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا: 136 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط: 316 جنيها.

سعر الجمبري اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز): 332 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو): 492 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط): 276 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير): 175 جنيها.