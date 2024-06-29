وزير التعليم يطمئن على وضوح أسئلة امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدي الامتحان بها 490 طالبًا.

وضوح أسئلة امتحان التاريخ والفيزياء

واطمأن الوزير من الطلاب على وضوح أسئلة امتحان مادتي التاريخ، والفيزياء مؤكدًا لمراقبي اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

الوزير يشدد على التفتيش الدقيق للطلاب

وشدد الوزير على دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من تسجيل الطلاب لبياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شدد على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تفقد الكنترول

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.