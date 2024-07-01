اعتماد أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا ببريطانيا.. ما أعراض المرض؟

بعد عامين من اكتشافه، وافقت هيئة مراقبة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا على اعتماد أغلى دواء في العالم لعلاج مرض «الهيموفيليا ب»، وهو عبارة عن مرض وراثي يسبب بطء عملية تجلط الدم، ويظل الشخص ينزف لفترة طويلة عند التعرض للجرح أو الخدش، ما يجعله مهددًا لحياة المصابين به.

الداوء يطلق عليه اسم «Hemgenix» وتصل تكلفته إلى 2.6 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من هذه التكلفة العالية، إلا أنّ الخبراء يصرون على أنه يمكن أنّ يوفر أموال هيئة الخدمات الصحية الوطنية على المدى الطويل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

اعتماد أغلى دواء في العالم

ويعاني الأشخاص المصابون بمرض الهيموفيليا ب من فقدان الدم الشديد الذي يكون مهددًا للحياة خاصة إذا تعرضوا لإصابة ما، لذلك يتعين عليهم أخذ حقن متكررة لمدى الحياة، عبارة من عامل تخثر اصطناعي يسمى «العامل التاسع» ويعمل على سرعة تجلط الدم مما يقيهم من خطر النزيف حال تعرضهم لإصابات كارثية.

ويعمل دواء Hemgenix «الأغلى في العالم» على استبدال الجين المعيب لدى المريض بآخر قادر على إنتاج إنتاج عامل التخثر في الدم، مما يلغي الحاجة إلى هذه الحقن، إذ أظهرت الدراسات التي تم إجرائها على العلاج الجيني، أنّ تأثيراته تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويمكن أنّ تستمر لفترة أطول، ومن المتوقع إتاحة الدواء لـ260 مريضًا فقط في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع تكلفته.

الأعراض الجانبية للداوء

وعلى الرغم من نجاح الدواء في تقليل عدد حالات النزيف المتوقعة للمصابين بالمرض الوراثي خلال العام الواحد بنسبة 54%، إلا أنّ هناك بعض الآثار الجانبية المترتبة على تناوله، ومنها الصداع، وأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وارتفاع في مستويات إنزيمات الكبد.

ويتنقل «مرض الهيموفيليا ب» من الآباء إلى الأبناء، وهناك عدة أعراض تظهر على المصابين به ويجب الانتباه إليها جيدًا واستشارة الطبيب على الفور، وتتمثل في الآتي وفق «مايو كلينيك»:

أعراض الإصابة بمرض «الهيموفيليا ب»

- ظهور دم في البول أو البراز.

- الإصابة بكدمات غير مبررة.

- نزيف في الجهاز الهضمي أو البولي.

- رعاف أو نزيف الأنف.

- نزيف من الجروح لا يتوقف لفترة طويلة.