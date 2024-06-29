الأنبا باسيليوس لخدام كنيسة بني مزار: استخدموا التكنولوجيا الحديثة لجذب الشباب

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، جميع فعاليات النشاط الصيفي، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى عليهم كلمات التشجيع لمخدومي النشاط الصيفي بالرعية، مؤكدًا لهم أهمية حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، والاستفادة من كافة الأنشطة المقدمة لهم.

كما التقى راعي الإيبارشية خدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة، مشددًا ضرورة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، في جذب مخدوميهم للرعية واستخدام طرق شيقة.

وفي سياق متصل، أقيم لقاء بين مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة وحضور الأب يونان شحاتة، وأمناء خدمة عدد من كنائس القاهرة، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وذلك بمقر المكتب، بكوبري القبة.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة آخر مستجدات المهرجان الإيبارشي، كما أوضح الأب يونان آليات تنفيذ مسابقة إنجيل القديس لوقا للمخدومين، المنظمة من قِبل اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

تضمن اللقاء أيضًا شرح الجهاز المخصص، لمسابقة الخدام في إنجيل القديس لوقا، التي تنظمها أيضًا اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى إيضاح البيانات، التي تريدها اللجنة، من مختلف خدام الكنائس الكاثوليكية.

وعرض الأب يونان نبذة تعريفية عن كتب الدعوات، التي أعدت بالاشتراك بين مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، ولجنة الدعوات بالإيبارشية، وخدمة الشباب الإيبارشي، وتوزيعها على الحاضرين.