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قبول طلاب الأزهري بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقا لحساب المجموع الاعتباري

كتب:

إلهام الكردوسي
05:46 ص | الأحد 30 يونيو 2024
المدارس التكنولوجية

المدارس التكنولوجية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الحالي، حيث سيتم فتح باب التقديم في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024.

وأضافت الوزارة في بيان سابق: سيتاح التقدم لدخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي السابق 2022- 2023، والشهادة الإعدادية الأزهرية والطلاب المصرين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين وطلاب المدارس الدولية.

ومن المقرر أن يكون قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية وفقا لحساب المجموع الاعتباري، الذي يساوي حاصل ضرب مجموع الطالب في الأزهر مضروبا في 280، مقسوما على المجموع الكلي للأزهر. ومن خلال المجموع الاعتباري، يتابع الطالب إذا كان مجموعه الاعتباري يتوافق مع أي مدرسة يريد الالتحاق بها.

على أن يكون تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الأزهرية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا للشروط والتنسيق الخاص بكل مدرسة ويمكن الاطلاع عليها من الرابط التالي:

رابط pdf تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بجميع المحافظات من هنـــــا

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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