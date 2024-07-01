إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف في قرى مركز ملوي بالمنيا

وجه تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي في محافظة المنيا، رؤساء الوحدات المحلية القروية التسع ورؤساء الأحياء، باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل نطاق القرى والأحياء، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة تعديات بالبناء المخالف

جرى إزالة 4 حالات بقرية إبشادات تنوعت بين إزالة شدة خشبية بقرية هور بمساحة 100 متر، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بقرية أبوعقيلة بمساحة 40 مترا ـ بنى خالد بمساحة 75 متراـ عرب قصر هور بمساحة 90 مترا.

كما جرى التصدي لأعمال التعدي بالبناء بقرية البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد رئيس القرية، بحضور مؤمن صلاح نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، حيثُ تم إزالة حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 120 مترا.