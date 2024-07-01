«العمل الدولية»: 160 مليون طفل محرومون من حقوقهم عالميا بسبب عمالة الأطفال

قال مدير منظمة العمل بالقاهرة أوريك أوشلان إنَّ عدد عمالة الأطفال في العالم وصل إلى 160 مليون طفل، وهو رقم ضخم يهدد مستقبل جيل كامل.

160 مليون طفل عالميا محرومون من التعليم واللعب والبيئة الصحية بسبب عملهم

وأضاف «أوشلان» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أنَّ 160 مليون طفل حول العالم محرومون من التعليم واللعب والبيئة الصحية بسبب عملهم.

مصر تُنفذ خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأكّد أنَّ مصر تُنفذ خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إذ يوجد مشروعان جديدان للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد وتحسين ظروف العمل في مصر، داعيًا إلى مزيد من الجهود لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر.

وتابع أنَّ عمل الأطفال يُشكل انتهاكًا لحقوقهم ويُعيق تقدمهم، فيما تُسهم الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال في بناء مستقبل أفضل للأطفال وللمجتمعات.