رابط التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحي 2024 بالدقهلية.. اعرفها

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أوراق ورابط تسجيل التقديم لمدارس التمريض في محافظة الدقهلية، بعد الشهادة الإعدادية، إذ يرغب عدد كبير في التقديم الذي يتاح في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

أوراق تسجيل التقديم لمدارس التمريض

وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في المدارس الخاصة بالتمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية للبنين، وهي:

- شهادة إتمام الشهادة الإعدادية وصور منها.

- صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- شهادة ميلاد الطالب وصور منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- إقرار بعدم الزواج طوال فترة الدراسة موقع من ولي الأمر.

- بيانات درجات الطالب في الصف الأول والثاني في الإعدادية من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- شهادة حسن سير وسلوك

- إيصال مرافق لولي الأمر

ويتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب بعد القبول ويتوجه بها الطالب إلي المدرسة من أجل تحديد موعد الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحى 2024

وأشارت إلى أنه يتم التقديم في المدارس من خلال رابط محدد، من هنا، وملء البيانات المطلوبة:

- المربع السكني

- اسم الطالب الرباعي

- الجنس

- محافظة الإقامة

- المجموع

- السن أول أكتوبر

- محافظة الحصول على الشهادة الاعدادية

- رقم هاتف أساسي واتس آب

- رقم هاتف احتياطي

شروط الاستمرار في مدارس التمريض للبنين بالدقهلية

ويوجد شروط محددة يجب علي الطلاب الالتزام بها طوال فترة الدراسة داخل مدارس التمريض بعد الإعدادية في الدقهلية للبنين وهي:

- عدم زواج الطالب خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، إذ يجري القبول طبقا لاحتياج كل مركز ادارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

- التعهد فى حال اكتشاف التزوير فى أوراق الطالب خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا.