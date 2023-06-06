«صحة الدقهلية»: لا شكاوى من امتحانات التمريض الثانوي الفني اليوم

أجرى شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة تفقدية، على لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض الفني، اليوم الثلاثاء، للتأكد من انتظام خط سير الامتحانات.

انتظام سير امتحانات التمريض الفني بالدقهلية

وأشار«مكين»، أن العملية الامتحانية تسير بشكل منتظم داخل مدارس التمريض الفني بالدقهلية، وجاءت الاختبارات بلجنتين تشمل 20 مدرسة، ويمتحن بالثانوية 654 طالبا وطالبة بالصف الثالث بالمنصورة ودكرنس بالدقهلية.

أراء طلاب التمريض في امتحانات الثانوية

وأوضح «مكين»، في بيان، أنه حرص على الاستماع إلى الطلاب، والاطمئنان منهم على حسن سير الامتحانات ومستوى الأسئلة ومدى كفاية الوقت المحدد لهم، والتأكد من مطابقتها للمناهج الدراسيه خلال الفصل الدراسي.

وأكد «مكين»، أنه لم يُرصد أي شكوى خاصة للطلاب عن الامتحان أو سير العملية الامتحانية، لينهي جولته متمنيا لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل، وأشاد بجهود للقائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل اللجان للحفاظ على مستوى تكافو الفرص والاطمئنان علي صحة الطلاب بالمحافظة.