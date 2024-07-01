مواعيد فتح وغلق المحال العامة في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024، الذي يأتي في ضوء صدور قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (247) لسنة 2024، والمتضمن الإشارة إلى القرار رقم (456) لسـنة 2020، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

تنفيذ تعليمات غلق المحلات في المواعيد المحددة

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والجهات المعنية كافة بتنفيذ التعليمات التالية:

- استثناء من حكم المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 المشار إليه، تكون مواعيد فتح المحال التجارية في الساعة 7 صباحًا يوميًا، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، على أنّ يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق في الساعة الحادية عشر مساءً.

- ويستثنى من قرار وزير التنمية المحلية المشار إليه، مواعيد فتح المولات التجارية التي ستكون في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الـ12 منتصف الليل خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، على أنّ يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة صباحًا.

- وستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات في 6 صباحًا يوميًا خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، على أنّ يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة صباحًا.

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية

- تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية في 8 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يستثنى من المواعيد المشار إليها «محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران» مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل «بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات».

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل حسم اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر أو لحين إشعار آخر.