مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات.. البداية 1 يوليو

اتخذت الحكومة قرارات مهمة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، خلال فصل الصيف، للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومن بين تلك الإجراءات تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الدولة مؤخرًا.

مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات

وتبدأ وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق الأول من يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنية من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية، بالإشراف على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، فضلا عن تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.

أبرز قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء

- زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت، تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.

- استيراد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار؛ لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.

- التدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

- مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف، وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.

- وقف قطع التيار الكهربائي خلال الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

- غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات، عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو 2024.