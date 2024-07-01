«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل الاختبار المهاري للكليات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قواعد اختبارات القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، من خلال فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي لأداء الاختبارات، لافتة إلى أنّ الامتحانات تقيس استعدادات الطالب لدراسة الفنون فكريا ومهاريا، وقياس قدرة الطالب على التخيل وبناء إدراك النسب السينة للجسم البشري، والقدرة على تنظيم الأفكار والأشكال وتحقيق التوافق.

اختبارات القدرات 2024

وأوضحت مصادر في الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنّ الاختبارات المهارية هي التي سيتم تطبيقها على طلاب الثانوية العامة 2024، ويتضمن عدد من الأسئلة للطلاب، حيث يتضمن الاختبار لكلية الفنون الجميلة اختبارات «الرسم والتصميم الابتكاري، والرسم المعماري والتشكيل و الابتكار»، وبالنسبة لكلية الفنون التطبيقية تتضمن الاختبارات «الرسم - التصميم الابتكاري».

وتابعت المصادر أنّه بالنسبة لاختبارات القدرات 2024 لكلية التربية الفنية تتمثل في سؤال الرسم وسؤال التصميم الابتكاري، وبالنسبة لكلية الرتبية الموسيقية فالاختبارات المهارية بها تتمثل في قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال «الغناء الحر واللحن والإيقاع».

وبالنسبة لاختبارات القدرات 2024، لكليات التربية الرياضية فتتمثل في قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة.