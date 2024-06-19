اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف الموعد

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اختبارات القدرات 2024 ستكون لكليات «الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية الرياضية -التربية الفنية - التربية الموسيقية»، منوهة إلى أنه لا توجد أي مراكز تدريب تابعة للكليات تقدم كورسات للطلاب قبل الاختبارات بمقابل مادي، مؤكدة أنّ الاختبارات هدفها الأساسي قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم لمعرفة مدى قدرتهم على التأقلم مع طبيعة الدراسة بالجامعات.

التسجيل في اختبارات القدرات 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ التسجيل لاختبارات القدرات 2024 بالجامعات الحكومية سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرة إلى أنّ موعدها سيكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وأنّ اجتيازها إلى جانب الحصول على الحد الأدنى سيساعد الطلاب على الالتحاق بالكلية التي يرغب بها، مؤكدة أنّ الجامعات ملتزمة بالتجهيزات كافة لاستقبال الطلاب.

موعد اختبارات القدرات 2024

وتابعت أنّ المجلس الأعلى للجامعات، لم يحدد حتى الآن قيمة مصاريف ورسوم اختبارات القدرات 2024، ومن المقرر تحديدها خلال اجتماع المجلس المقبل نهاية الشهر الجاري.