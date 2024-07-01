وزير الإسكان: صناعة المصاعد محليًا ستُقلل مدد تنفيذ مشروعات التنمية

أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية مشروع توطين صناعة المصاعد محليًا في مصر بعد جهود استمرت 24 شهرًا بتوجيهات من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنَّ صناعة المصاعد على قدر كبير من الأهمية وخاصة في ظل ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة التنمية العمرانية في مصر لزيادة مساحة الرقعة التي يتم تنميتها، ومضاعفة الحيز المعمور في مصر، وبما يفرضه ذلك من تنفيذ حجم غير مسبوق للمشروعات السكنية والتجارية، وغيرها مما تحتاج للمصاعد الكهربائية.

دعم رئاسي كبير

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، أنَّ هناك تحديات قد تواجه الدولة في المدد الزمنية لاستيراد المصنعات وتوفير العملة الأجنبية في استيرادها، مشددًا على وجود دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لهذه الاتفاقية، ولولا هذا الدعم ما كان هذا المشروع ليخرج إلى النور.

التصدير للأسواق العربية والأفريقية

ولفت إلى أنَّ وزارة الإسكان ستكون المستفيد الأكبر من هذا المشروع، وأن كثيرًا من البرامج الزمنية للمشروعات ستتم بشكل جيد لوجود هذا المنتج، متوقعًا وجود إقبال كبير من الأسواق العربية والإفريقية المحيطة على المصاعد التي سيتم تصنيعها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ احتياجات قطاع التنمية العمرانية في مصر هي أكبر بكثير من إنتاج من إمكانيات مصنع واحد مهما كانت قدراته أو إمكانياته.