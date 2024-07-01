«المسرح المصري» يكرم الفنان أسامة عباس في حف افتتاح المهرجان

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنان الكبير أسامة عباس؛ تقديرًا لمسيرته المسرحية والفنية، إذ من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 15 إلى 30 يوليو الجاري.

وينضم الفنان أسامة عباس إلى قائمة التكريمات في المهرجان، والتي تضم عددا من المبدعين للاحتفاء بإسهماتهم في مجال المسرح من بينهم الفنان أحمد آدم والفنانة سلوى محمد علي.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.

وتتضم اللجنة في عضويتها كلا من الناقدتين علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين.