وكيل الأزهر: لا شكاوى من امتحان البلاغة لطلاب الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في لجان بنين وفتيات شبين الكوم بمنطقة المنوفية الأزهرية، إذ أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة، دون شكاوى من الطلاب.

انتظام سير أعمال الامتحانات

وأكد وكيل الأزهر أهمية الحفاظ على انتظام سير أعمال الامتحانات وانضباطها، والتزام الجميع بالضوابط والنظام العام للامتحانات، وضرورة متابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وتوفير أدوية الطوارئ تحسبًا لأي حالة طارئة.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وعقب تفقد لجان الامتحانات، توجه وكيل الأزهر لمتابعة سير العمل بمنطقة المنوفية الأزهرية، وكان في استقباله الدكتور حسن درويش، رئيس منطقة المنوفية، والشيخ صبحي زايد، مدير منطقة الوعظ بالمنوفية، ووجه العاملين في مختلف الإدارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة، والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح الموظفين والطلاب والمواطنين.