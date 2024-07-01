نائب رئيس «إرادة جيل» يعرض رؤية الحزب للحكومة المرتقبة

أشاد محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بأداء الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيدًا بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها في الفترة الأخيرة.

ضرورة تنظيم لقاء شهري لكل وزير

ودعا «الفحام» في تصريح لـ«الوطن» الحكومة الجديدة إلى ضرورة تنظيم لقاء شهري لكل وزير، يعرض فيه المشاكل التي واجهتها وزارته خلال الشهر الماضي، مؤكّدًا أنَّ هذا الإجراء سيعزز قنوات الاتصال بين الوزراء والجماهير، ويسهم في مواجهة المشاكل بشكل إيجابي، مما يؤدي إلى تحسين السياسات العامة.

وأشاد بالفترة التي أخذها رئيس الوزراء في اختيار الوزراء الجدد، مؤكّدًا أنَّ التأني في هذا الاختيار يعتبر ظاهرة إيجابية تسهم في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ السياسات بشكل فعال، مشيرًا إلى أنَّ الهدف ليس تغيير الأشخاص فقط، بل تغيير السياسات والنهج العام للحكومة.

وفيما يتعلق بزيادة عدد الوزارات، أعرب عن تفضيله لدمج الوزارات بدلاً من زيادتها، مما يسهم في إحكام السيطرة وتنسيق العمل بشكل أفضل، مشددًا على أهمية حسن اختيار أعضاء المجالس المحلية والتأني في اختيار الأعضاء لضمان كفاءة الأداء.

تفاؤل ببرنامج الحكومة الجديد بسبب استناده لمخرجات الحوار الوطني

وأعرب نائب رئيس حزب إرادة جيل عن تفاؤله ببرنامج الحكومة الجديد، الذي يستند إلى مخرجات النسخة الأولى من الحوار الوطني، مؤكّدًا أن هذا البرنامج يعكس تطلعات الشعب ويعزز التعاون بين الحكومة والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد أهمية تغيير السياسات والتأني في اختيار الوزراء لضمان نجاح الحكومة في تنفيذ سياساتها وتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن التغيير يجب أن يكون في النهج والسياسات وليس فقط في الأشخاص. وأعرب عن تفاؤله بأن الحكومة الجديدة ستتمكن من مواجهة التحديات وتحقيق التقدم المرجو.