«إرادة جيل»: مصر تلعب الدور الأهم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة هي جرائم حرب كاملة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، وخاصة مع تطور الأوضاع داخل رفح الفلسطينية.

دعم السيسي للقضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر دائما ما تلعب الدور الأهم في المفاوضات بين الفلسطنيين والإسرائيلين، إذ تسعى الدولة إلى وقف التصعيد بين الطرفين، من أجل استقرار المنطقة، والتاريخ لا ينسى الحقائق والمحاولات المستمرة للحفاظ على أرواح الفلسطنيين.

وقف التصعيد بين الطرفين

وشددد على أن الحزب يقف بجانب الإدارة المصرية في كل قرراتها، ويجب على الشعب المصري مساندة الإدارة الحكمية في كل القررات التي تتخذها في تلك اللحظات الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها، والوضع داخل فلسطين أصعب صعبا للغايا، ونرفض ما تفعله إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.