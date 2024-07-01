ميناء دمياط ينضم للمواني المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

أصدر وزيرا المالية والتجارة والصناعة قرارًا رقم 261 لسنة 2024، الذي ينص على إضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة المواني المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007: «ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي».

تيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية

وأكدت هيئة الميناء في بيان لها، أنّ تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار جهود وزارة النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية، وفي سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية.

وفي سياق منفصل، استقبل ميناء دمياط البحري 350 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والجامعات المصرية من مختلف التخصصات، وذلك تمهيدًا للبدء في توزيعهم على إدارات الهيئة لأداء فترة التدريب الصيفي لطلبة الكليات والجامعات اعتبارًا من أول يوليو حتى 30 يوليو.

توزيع الطلاب على الإدارات

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الطلاب بأداء هذا التدريب لدى هيئة الميناء وما يحققه لهم من استفادة كاملة بالحصول على معلومات قيمة في كل المجالات، إذ عرض مدير إدارة تنمية المواهب الأفلام التسجيلية على الطلاب، الت تظهر دور وأنشطة الميناء في مختلف المجالات، وإيضاح فكرة التدريب وطبيعته لتحقيق الفائدة المرجوة، وانتهى اللقاء بتوزيع الطلاب على الإدارات لبدء التدريب الفعلي.

ومن المخطط استقبال الدفعتين الثانية والثالثة من الطلبة المتدربين خلال الفترة المقبلة، في إطار دور الميناء في المشاركة المجتمعية بتدريب طلبة الجامعات وخدمة المجتمع.