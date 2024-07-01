توزيع درجات امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024.. اعرف مواصفات الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات الإنجليزي للثانوية العامة 2024 للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون المقالية ستكون بنسبة 15% فقط.

توزيع درجات الإنجليزي للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات الإنجليزي للثانوية العامة 2024 ومدة الامتحان، وتفاصيله، وهي كالتالي:

- عدد أسئلة اللغة الإنجليزية: 37 سؤالا.

- درجات الأسئلة المقالية: 2 سؤال كل واحد بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، وسيكتب الطالب مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

- درجات أسئلة الاختيار من متعدد: 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

- الدرجة الكلية: 8 للمقالي و42 للموضوعي بإجمالي 50 درجة.

- مدة امتحان اللغة الإنجليزية: 3 ساعات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي والفرنساوي والألماني» 2024، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء امتحان الجغرافيا (ورقة أولى) وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.