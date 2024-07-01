«الشعب الجمهوري»: الحفاظ على الأمن القومي من أولويات الحكومة المرتقبة

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، إن الشعب المصري ينتظر تشكيلا حكوميا تكون أولوياته الحفاظ على محددات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، وبناء الانسان المصري من خلال تطوير الصحة والتعليم، وبناء الوعي الوطني لترسيخ مفهوم المواطنة والسلام المجتمعي.

الإصلاح الاقتصادي

وأوضح متحدث «الشعب الجمهوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مواصلة السير في الإصلاح الاقتصادي، خاصة تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة مساهمات القطاع الخاص، بما يحقق تعظيم الاستثمارات، مع بذل أقصى الجهود للسيطرة على التضخم وزيادة الأسعار والرقابة على الأسواق والتعامل مع المحتكرين أو المتلاعبين بالسلع التجارية.

تحديات كبيرة في عدة قطاعات

وأشار الدكتور زاهر الشقنقيري إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على اتباع سياسات تحقق المطلوب منها في مدة زمنية معلنة للجميع، وفقا للإمكانيات المتاحة والأولويات، فضلا عن الأهداف المرجوة ومؤشراتها في كل مرحلة بعيدا عن المبالغات إيجابا أو سلبا، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد تحديات كبيرة على مختلف القطاعات تتطلب التخطيط الجيد لكل القرارات والمقترحات.