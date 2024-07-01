«الشعب الجمهوري» يواصل حملة التوعية والكشف عن سرطان الثدي في أسيوط وبني سويف

تواصل أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تنفيذ الحملة التوعوية للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، في محافظتي بني سويف وأسيوط، بالتنسيق مع مستشفى بهية.

حزب الشعب الجمهوري

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات، والحد من انتشار المرض من خلال الكشف المبكر.

واكد الحزب كامل دعمه ومساندته للسيدات المصريات العظيمات المثابرات محاربات سرطان الثدي، ويدعو جميع السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي للاطمئنان على صحتهن.

الحملة التوعوية

تأتي هذه الحملة التوعوية للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي بالتنسيق بين حزب الشعب الجمهوري ومستشفى بهية، في كل المحافظات، في الفترة من يونيو الحالي وحتى أغسطس المقبل.