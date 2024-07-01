تحرير 259 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على المحلات بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إذ أسفرت الحملات عن تحرير 259 محضرًا مخالفاً، منها 226 محضرًا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ تصريف وتجميع في حصة الدقيق المدعم».

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتمكنت مديرية التموين من تحرير 32 محضرًا تموينيًا في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين «دون ترخيص ـ ذبح خارج المجازر ـ مجهولة المصدر ـ عدم إعلان الأسعار - منتجات منتهية الصلاحية ـ عدم وجود شهادات صحية ـ غش تجاري ـ تجار تموينيين»، إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية.