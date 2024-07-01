مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تنظم ندوة للتوعية في الفيوم

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة الفيوم أولى ندوات التوعية بالمحافظات، بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثالثة منها والمتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg.

جاء ذلك بمشاركة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد عبدالعزيز منسق مشروعات المبادرة بالمحافظات بوزارة التخطيط، ومحمد ربيع ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسام شعبان ممثل وزارة البيئة، ومحمد طلعت ممثل المجلس القومي للمرأة، ومروة أحمد محمد منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم، وسام فرحات مقرر لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة.

المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة

وخلال الورشة، قدمت نرمين صادق نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى الفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة ، ومعايير التقييم وتتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.

المجالات الخضراء الذكية للمشروعات

واستعرض محمد ربيع ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، كما قدم أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، والمشروعات الذكية المُستخدمة لتقنية انترنت الأشياء.

وأوضح حسام شعبان ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

وقدم محمد طلعت ممثل المجلس القومي للمرأة عرضًا تضمن الرسالة من فئة مشروعات المرأة، الفئة المستهدفة، ومعايير تقييم هذه المشروعات ومنها تمثيل المرأة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية.