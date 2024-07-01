«إكسترا نيوز» تحتفي بذكرى ميلاد الكاتب وحيد حامد.. أحد أهم رواد السينما

خصصت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تلفزيونيًا خاصًا بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، أحد أهم رواد السينما المصرية والعربية.

وألقى التقرير الضوء على مسيرة حامد الإبداعية الحافلة بالإنجازات، مشيدًا بدوره الريادي في إثراء المكتبة السينمائية بأعمال سينمائية خالدة جسدها على الشاشة كبار النجوم على مدار عقود.

نشأة الكاتب الكبير وحيد حامد

وأضاف التقرير: «وحيد حامد ولد في الأول من يوليو 1944 بمحافظة الشرقية، وبدأ رحلة البحث عن تحقيق حلمه بالكتابة من خلال قصص قصيرة نُشر بعضها للمرة الأولى من خلال مجموعته القصصية الأولى القمر يقتل عاشقه، لكن كتابات وحيد حامد تشهد تحولا، إذ عمل بنصيحة الكاتب يوسف إدريس».

رحلة ومسيرته في عالم الكتابة

وتابع: «بدأ رحلته من داخل ماسبيرو مع بداية السبعينيات عبر الدراما الإذاعية والتليفزيونية لينطلق بعدها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم «طائر الليل الحزين» مع المخرج يحيى العالمي.

قدم وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية المميزة بين الدراما والسينما، وبعد بزوغ اسمه مع مسلسل «أحلام الفتى الطائر» خاض تجارب سينمائية مختلفة مع مجموعة كبيرة من أبرز وأهم مخرجي السينما المصرية.