أسامة عباس بعد إعلان تكريمه بمهرجان المسرح: «أشعر بالفرح والامتنان»

أعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، تكريم الفنان الكبير أسامة عباس؛ تقديرًا لمسيرته المسرحية والفنية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 15 إلى 30 يوليو الجاري.

أسامة عباس بعد إعلان تكريمه بمهرجان المسرح

وقال أسامة عباس في تصريحات لـ«الوطن»: سعيد بتكريم مهرجان المسرح المصري لي، فمن الضروري أن يكرم الفنان على أعماله قبل وفاته، لأن ذلك بمثابة كلمة شكر للفنان الذي أفنى عمره في خدمة الفن.

وأضاف، وقوف الفنان على خشبة المسرح وتصفيق الجمهور له يعيد بداخله مشاعر مختلفة بين الفرح والامتنان والقوة.

تكريمات المهرجان

وينضم الفنان أسامة عباس إلى قائمة التكريمات في المهرجان، والتي تضم عددا من المبدعين للاحتفاء بإسهماتهم في مجال المسرح من بينهم الفنان أحمد آدم والفنانة سلوى محمد علي.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.