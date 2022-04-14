 أسامة الأزهري: عبدالله بن عباس اجتمعت له عناصر نادرة في العلم والمعرفة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن عبد الله بن عباس اجتمعت له عناصر نادرة في العلم والمعرفة أولها أنه مؤيد بدعوة الجناب النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من الصحابة الذين اختصهم الله سبحانه وتعالي بالفقه والتأويل.

القرآن الكريم له نزول وتنزل

وأوضح الأزهري، خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن الله سبحانه وتعالى أعطى بن عباس ملكة في فهم القرآن الكريم لم يسبقه أحد إليها، لافتا إلى أن القرآن الكريم له نزول وتنزل، نزول في حروفه وألفاظه وآياته وانقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من بعد النزول تنزل وهو ما يخالط قلوب أهل العلم من فهم وتفهم وهذا قائم إلى يوم الحساب، وفقا لما قاله الإمام أبو مدين الغيث سيد أولياء زمانه.

وأشار «الأزهري» إلى أن الإمام الحبيب بن محمد الحبشي قال إن النزول انقطع وبقى التنزل مستشهدا بقوله تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

ادخار المعاني في القرآن الكريم

وأكد الأزهري، أن الله سبحانه وتعالى قد يدخر من المعاني في القرآن الكريم إلى يوم القيامة لمن أراد، وكان عبد الله بن عباس على هذا النمط، من خلال الدعاء النبوي والواقع الذي شهدته له الأمة من بعد من علوم ومعارف، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يدخله مع شيوخ بدر ويسأله عن معنى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إلى أن قال إن الآية تعتبر نعي رسول الله وكلمة الختام وإتمام الرسالة وإيذان بانتقاله، وكان بن عباس نابغة في تفسير القرآن ولم يكتفِ حتى مات.