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الناقد محمود قاسم: وحيد حامد قيمة فنية وطنية وكتاباته قادرة على الصمود لسنوات

كتب:

ضحى محمد
03:36 م | الإثنين 01 يوليو 2024
وحيد حامد

وحيد حامد

قال الناقد محمود قاسم، إنّ الكاتب الراحل وحيد حامد قيمة إنسانية فنية مُثقفة وطنية صعب أن تعوض مهما ظهر من كتاب، فهو كان فنانا بدرجة إنسان، وكل أعماله الفنية لا زالت تعيش حتى سنوات طويلة بسبب سلاسة أحداثها وطبيعتها البسيطة.

وحيد حامد وأعماله الفنية

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، في ذكرى ميلاد الراحل وحيد حامد، اليوم، أنه قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة خلال مشواره الفني، منها فيلم البرئ الذي أحدث وقت عرضه ضجة كبيرة، وشاهده ما يقرب من 4 وزراء حتى تتمكن الرقابة من عرضه، فكان السيناريو لديه بُعد متعدد الزوايا، والذي أصقل قوة الفيلم إجادة المخرج عاطف الطيب تقديمه بصورة متميزة.

وحيد حامد وكتاباته

وتابع «كتابات وحيد حامد تميزت بأن كل حرف كتبه كان يخرج من قلبه، لذا أفلامه لديها القدرة على أن تظل صامدة لسنوات طويلة، فكان يتميز بالصدق والرؤية المستقبلية، فكثير من الأحداث عرضها خلال أفلامه قبل حدوثها».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.