وصول ورق أسئلة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

تسلّمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي، الفرنساوي، الألماني»، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين «العلمية والأدبية» اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة.

أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى مؤمنة ومغلفة بالشمع

وتم تغليف وصندقة أسئلة الامتحانات داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر داخل صناديق، أحدها بقفل إلكتروني لا يتم فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، والذي يقوم بفتح الصناديق والأظرف وتوزيع ورق الأسئلة على المراقبين الأوائل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تتابع منذ صباح اليوم خروج ورق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو تأخيرها.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على رؤساء اللجان بتسليم ورق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى في التاسعة إلا عشرة صباحاً، حتى يستطيع الطلاب كتابة جميع البيانات وتظليل رقم الجلوس قبل استلام ورقة الأسئلة.