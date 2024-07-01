لاستدامة الخدمة.. محافظ بني سويف يجتمع بمسئولي المياه والصرف الصحي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا بمسئولي المياه والصرف الصحي والكهرباء وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، لمناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمة بمحطات صرف صحي المشاركة المجتمعية، والمُنفذة في 3 قرى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجانب حضور كل من: المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه بني سويف، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وحمادة راضي رئيس مدينة الواسطى، وماجد رمضان نائب رئيس مدينة ناصر.

بحث كافة الإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمة بمحطات صرف المشاركة المجتمعية

وخلال الاجتماع، جرى بحث كافة السُبل والإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمة في محطات صرف صحي قرى: صفط الغربية بالواسطى، وسيد عبد القادر بمركز ناصر، والبساتين بمركز بني سويف، والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وجرى تنفيذها عن طريق المشاركة المجتمعية.

تذليل كافة المعوقات

وجرى خلال الاجتماع، الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تضمن التنسيق الدائم بين شركة الكهرباء والمياه وهيئة الصرف الصحي ومؤسسة المجتمع المدني، وممثلين من أهالي تلك القرى لاستمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتذليل كافة المعوقات سواء المالية أو الفنية التي قد تعرقل الجهود المشتركة من جانب التنفيذيين والمجتمع المدني في هذا الشأن.