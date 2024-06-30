أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف للصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه، غدًا الاثنين، لإجراء أعمال الصيانة بمحطات المياه، مع توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا

وأشارت الشركة في بيان، اليوم، إلى أنه تقرر قطع المياه لمدة 5 ساعات، عن 3 قرى بمركز بني سويف ابتداء من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهر غدًا الاثنين عن قرى بياض العرب، الشيخ علي، الحمرايا شرق النيل بمركز بني سويف، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمحطة المياه المغذية لتلك المناطق.

قطع المياه عن 3 قرى في بني سويف

وتقدمت شركة المياه في بني سويف باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها

وأوضحت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.