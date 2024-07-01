نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور متحف الحضارة.. ويشيد بالكنوز الأثرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وأكد متحف الحضارة المصرية، في بيان، أن أحمد سمير، مدير العلاقات العامة بالمتحف، كان في استقبالهم حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لهم هدية تذكارية من المتحف.

قاعة المومياوات الملكية

وأضاف المتحف أن باسم رؤوف، أمين المتحف، اصطحب الضيوف في جولة شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية

وأعرب فالديس دومبروفسكسيس، خلال جولته بمتحف الحضارة، عن إعجابه الشديد بالمتحف حيث إنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة، والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، مشيدًا بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.