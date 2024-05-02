متحف الحضارة يحتفي بعيد العمال.. معرض صور ومحاضرات وجولة افتراضية أثرية

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية تحت عنوان «العمال صناع الحضارة»، لإلقاء الضوء على دور العمال في الحضارة المصرية القديمة واستمرار بعض المهن حتى الآن.

معرض صور مؤقت عن بعض الحرف والمهن

تقام الفعالية من اليوم حتى الثلاثاء 7 مايو 2024، وتتضمن: معرض صور مؤقت عن بعض الحرف والمهن التي مارسها العمال منذ مصر القديمة وحتى الآن، و3 شاشات تفاعلية تعرض حياة العمال ونظام العمل في مصر القديمة، وأوستراكا تسجل حضور العمال في مصر القديمة، وقرية العمال والحرفيين بدير المدينة، مع جولة افتراضية لمقبرة رئيس العمال والمشرف على بناء المقابر الملكية بوادي الملوك «سن نجم».

وتشمل الفاعلية محاضرة بعنوان «بأيٍد مصرية: لمحات من حياة العمال في مصر القديمة» يلقيها الدكتور ميسرة عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، إلى جانب محاضرة بعنوان «مهن النساء المصريات على مر العصور» تلقيها الدكتورة نجوى بكر، مدير إدارة التدريب بالمتحف القومي للحضارة المصرية.