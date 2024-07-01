محافظ بورسعيد يشدد على متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

شدد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم.

الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات

وطالب المحافظ في بيان، أصحاب المحلات المحال التجارية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء و تحقيق الانضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن اليوم الإثنين الأول من شهر يوليو هو الموعد الذي جرى تحديده، طبقاً للتوقيتات الجديدة، والتي تستمر حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر لعام 2024، مع تحديد فتح المحال التجارية من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً يومياً عدا الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فيمتد العمل بها حتى الحادية عشر مساءً.

بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً .

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، والغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يكون الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما شدد المحافظ، علي تفعيل دور لجان المتابعة بكل الأحياء ومدينة بورفواد لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .