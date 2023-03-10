مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2023.. تعرف عليها

مع اقتراب شهر رمضان، تواصل وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات لتطبيق المواعيد الشتوية للمحال والتي تندرج تحتها حاليا مواعيد غلق المحال في رمضان 2023، حيث تقوم المحافظات بتطبيق المواعيد الشتوية حاليا لعمل وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش ومختلف الأنشطة التجارية، حتى حلول التوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة في نهاية شهر أبريل المقبل.

اللجنة العليا لتراخيص المحال

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال خلال الأيام المقبلة مواعيد غلق المحال في رمضان 2023، وحتى الآن مواعيد عمل المحال مستمرة كما هي من أجل ترشيد الاستهلاك والحد من الإزعاج وضبط الأداء بالشوارع والميادين، والسماح لشركات النظافة بالقيام بدورها في تجميل وتنظيف الشوارع.

مواعيد عمل المحلات

وفيما يتعلق بمواعيد عمل المحلات حاليا فهي مستمرة بالعمل بالمواعيد الشتوية للمحلات حتى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، مع السماح لبعض الأنشطة بالعمل 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين من محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات ومحلات بيع الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات حاليا تتابع المحافظات مواعيد عمل المحلات والمطاعم والورش والمقاهي، وتعمل المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية بحيث يتم عمل المحلات والمولات حتى الساعة الحادية عشر منتصف الليل.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

وبخصوص بمواعيد عمل وغلق المطاعم والمقاهي والبازارات حاليا فهي تبدأ العمل من الخامسة صباحًا وتغلق الثانية عشر صباحًا، بالإضافة إلى استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار24 ساعة.

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية وتحديدا القائمة داخل الكتلة السكنية فهي تبدأ عملها يوميا من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساء باستثناء ورش ومحطات وقود الخدمات العاجلة أو على الطرق السريعة.

كما توجد مرونة في تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات وذلك بقرار من وزير التنمية المحلية وفق اقتراح المحافظ أو الوزير ويتم عرض الأمر على اللجنة العليا لتراخيص المحال، كما يمكن تعديل مواعيد غلق المحال بالمحافظات الساحلية والسياحية بالتنسيق مع وزارة الآثار واللجنة العليا للتراخيص.