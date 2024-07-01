عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم.. إنذار ثم غلق وغرامة

مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لعمل المحلات اليوم، سيتم إنذار المحلات المخالفة، قبل تطبيق العقوبة التي تصل إلى حد الغلق والغرامة للمخالفين.

مواعيد غلق المحلات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك لجانًا من المحافظات والوحدات المحلية تعمل اليوم على متابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات.

وأوضح «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتم غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، مع مد الموعد ساعة أيام الإجازات والعطلات والخميس والجمعة، أما المولات فتعمل حتى الثانية عشرة مساءً، مع مد العمل حتى الواحدة صباحًا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وأضاف أنه جرى مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية، حيث تعمل المطاعم والكافيهات حتى 12 مساءً، مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة، داعيًا أصحاب المحلات إلى الالتزام بمواعيد الغلق منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أن مواعيد عمل الورش تتطلب الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.