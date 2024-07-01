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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 1-7-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
05:07 م | الإثنين 01 يوليو 2024
سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 1-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري حوالي 61.26 جنيه للبيع، و61.09 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري حوالي 61.28 جنيه للبيع، و60.94 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر حوالي 61.16 جنيه للبيع، و60.81 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة حوالي 61.30 جنيه للبيع، و60.95 جنيه للشراء. 

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بقلم أميرة سعد